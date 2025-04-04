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Haberler Balıkesir Aile içi şiddet kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk annesini döven babasını bıçakladı

Aile içi şiddet kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk annesini döven babasını bıçakladı

Balıkesir’de meydana gelen olay aile içi faciada annesine şiddet uygulayan 14 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan kız kardeş bacağından yaralanırken hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti.

İHA

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Aile içi şiddet kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk annesini döven babasını bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38) eşi N.Ç.'ye (37) ikametlerinde şiddet uyguladı. Olay sırasında çocukları R.E.Ç.'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağı ile sırt bölgesinden bıçakladığı öğrenildi.

Aile içi şiddet kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk annesini döven babasını bıçakladı

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) bacağından hafif derecede yaralandı. İki şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, R.E.Ç. gözaltına alındı.

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