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Haberler Balıkesir Annesini korumak isteyen genç babasını öldürdü

Annesini korumak isteyen genç babasını öldürdü

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

Annesini korumak isteyen genç babasını öldürdü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesinde Metin Çetinkaya (38) eşi N. Çetinkaya'ya (37) şiddet uyguladı. Olay sırasında yaşananlara şahit olan çocuklarından erkek olan R.E. Çetinkaya (14) yerde yatan ve babasının vurmaya devam ettiği annesini korumak amacıyla mutfaktan aldığı ekmek bıçağını babasının sırtına sapladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kız kardeşi C. Çetinkaya da (16) bacağından hafif şekilde yaralandı.

Annesini korumak isteyen genç babasını öldürdü

Komşular tarafından haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan. Baba Metin Çetinkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba katili olan R.E. Çetinkaya gözaltına alındı.

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