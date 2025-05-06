Garajdaki araçta çıkan yangın villayı yaktı

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, bir villanın garajında park halindeki araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede büyüyen yangın, garajın bulunduğu eve sıçradı. Evin bazı bölümlerinde maddi hasara neden olan yangında, evin yan tarafındaki diğer binanın bahçesindeki bir başka araç da alevlerden kısmen etkilendi. Yangına, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 araç ve 7 personelle müdahale edildi. Kısa sürede söndürüle yangınla ilgili soruşturma sürüyor.