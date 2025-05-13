Uzmanından deprem uyarısı: Sismik boşluk Balıkesir'i tehdit ediyor

Balıkesir'in kuzeyinde bulunan Marmara Denizi'nde ve güneyinde bulunan Kütahya Simav bölgesinde devam eden sismik hareketlilik ile birlikte son 3 günde Balıkesir'in Bigadiç, Altıeylül, İvrindi ilçelerinde en büyüğü 3 olan 10 deprem meydana geldi.

Konuyla ilgili Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, süreçle ilgili görüşlerini paylaştı. Aykan, "Deprem tehlikesi yüksek bir bölge Balıkesir. Bu coğrafyada depremin olması gayet normal. Dikkat edilmesi gerektiğini uzun zamandır söylediğim bir sismik boşluk var. Şehrin içinden geçen Gökçeyazı fayı. Paleosismolojik araştırması yapılan Gökçeyazı fayının kırılma periyodunun bin yılda bir olduğu anlaşıldı. Bu fay 2 bin yıldır kırılmamış durumda. 7.2'lik bir deprem potansiyelini barındırıyor" dedi.