Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde Dilruba Elif Çetin (23), birlikte alkol aldıkları sırada erkek arkadaşı Burak İnci (26) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İnci, bir bıçak alarak genç kadına saldırdı. Çetin, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sebebiyle hayatını kaybetti.

ENİŞTESİ DE GÖZALTINDA

BALIKESİR Erdek'te Zeytinli Mahallesi Kurbağalı Mevkisinde bulunan sitenin 1'inci katında korkunç bir olay meydana geldi. Evin balkonunda birlikte alkol alan Burak İnci ile kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Burak İnci eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı.

Çetin, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbeleriyle yere yığılırken, erkek arkadaşı balkondan atlayarak kaçtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek arkadaşı ise kısa süre sonra olay yerinin yakınında araç içerisinde polis tarafından yakalandı. İnci ile kendisini sakladığı öne sürülen eniştesi de gözaltına alındı. Öte yandan Dilruba Elif Çetin'in Erdek'e Hatay'dan bir süre önce geldiği ve burada yaşamaya başladığı öğrenildi.