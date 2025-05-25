Dilruba’yı öldüren erkek: Alkollüydüm hatırlamıyorum

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (23) bıçaklayarak öldüren Burak İnci (26) ilk ifadesinde "Alkollüydüm hatırlamıyorum" dedi. Korkunç Olay, önceki gece Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesinde bulunan sitenin 1'inci katında meydana geldi. İlçede ayakkabı satan Burak İnci, 1 ay önce kiraladığı evinin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol almaya başladı.

Daha sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Burak İnci, kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Dilruba Elif Çetin kanlar içinde evin balkonuna yığılırken, Burak İnci balkondan atlayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan polis, tarafından kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan Burak İnci ile ona yardım ettiği belirlenen eniştesini emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak İnci ile eniştesi, Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne çıkarıldı. İlk ifadesinde "Olayı tam olarak hatırlayamıyorum çok alkollüydüm" dedi. Burak İnci tutuklandı, eniştesi ise serbest bırakıldı.