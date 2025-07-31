Bir babanın en acı anı! ABD'ye dil eğitimi için gitmişti... Hayatını kaybetti! Cenaze namazını İmam olan babası kıldırdı

Cenaze namazını kendisi kıldıran baba Necmettin Koç, "Kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim de bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah bize katlanabileceğimizi bildiği için bu yükü vermiştir. İnşallah yavrumla cennetinde kavuştursun. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vefat etti. Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluşturur. Oradaki bir kaza sonucu vefat etti. Ömrü bu kadarmış. Eğitim için oradaydı" dedi.