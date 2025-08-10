180 lira için pompalı tüfekle saldırdı

İZMİR'DE gece vardiyasında kantar görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Erdan (70), tartım hizmeti karşılığında 180 TL alınmasına sinirlenen ekmek fabrikası sahibi Aşkın Karabıyık tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayda pompalı tüfek ile yaralanan Erdan, önündeki demir korkuluk ve koluyla göğsünü kapatması sayesinde hayatta kaldı. Erdan'ın kolunda kırık, vücudunda ise saçmalar tespit edildi. Firar eden şüpheli Karabıyık'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, Erdan'ın avukatı Erdem Demir olayın takipçisi olduklarını söyledi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Demir, "Müvekkilim çalıştığı işyerinde, verdiği tartım hizmetinin karşılığı olan 180 TL ödemeyi şüpheli Karabıyık'tan talep ettiği için, öldürme kastıyla hareket eden Karabıyık tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Şüpheli olay tarihinden bu yana firari durumdadır. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar götürmeye kararlıyız" diye konuştu.