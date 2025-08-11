Bakan Kurum: Balıkesir’deki depremin ardından 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti. Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Depremde yıkılan binaya ilişkin soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tunç, yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini, binadan karot örneklerinin alındığını ifade etti.

Soruşturmaya ilişkin bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.