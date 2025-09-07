Bandırma'da CHP'nin delege seçimlerinde skandal üstüne skandal! Mühürler elden ele dolaşmış

Basın açıklamasında bu konuya da değinen Merve Polat, "İlçe yönetimi bu konuyla ilgili bir toplantı yaptı. Tüm bu skandala sebep olan İlçe Başkanı bu toplantıya katıldı ve kendi lehine oy kullandı.

Özel gündemle toplanan bu toplantıda, Belediye Başkanının, Kadın kolları Başkanının ne işi var. Bu partiyi bu kadar zor durumda bırakan sizler hiç mi utanmadınız" dedi.



Avukat Polat, basın açıklamasının sonunda, "ilçe başkanının halen görevine devam ederek, seçimi yöneteceği ve rahatça aday olabileceği bu seçime beyaz liste olarak katılmama kararı aldık" dedi.