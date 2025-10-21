Balıkesir'deki cinayet zincirinin ilk kurbanı emlakçı!

Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık

EKİPLER KAN İZİNİ TAKİP ETTİ

Aile, Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede kan izlerinin İkizçay deresinde yoğunlaştığı tespit edildi. Cinayetin dışarıda işlendiğini belirleyen polis, Özdemir'in kimliğini bahçede buldu. Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğü yere 500 metre mesafede işlenmiş olduğunu tespit eden ekipler, Özdemir'in saldırgan Emlik'in ilk kurbanı olduğunu belirledi. Özdemir'in, saldırgan tarafından vurulduktan sonra evine sürünerek gittiği ortaya çıktı. Saldırgan Emlik'in Özdemir'i niçin hedef aldığı ise araştırılıyor. Öte yandan Emlik'in ilk cinayetini 2013 yılında işlediği ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Emlik, pandemi döneminde açık cezaevine çıktı ve bir daha geri dönmedi. Emlik'in cezaevinden firar ettikten sonra Balıkesir'e yerleştiği ve arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştığı ortaya çıktı. Ancak Can bu ilişkiye sıcak bakmadı. Saldırganın iddiaya göre asıl hedefi Doğan Can ve kız arkadaşının eski sevgilisi büfe işletmecisi Ramazan Özbek'ti. Emlik, Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı.