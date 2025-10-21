Balıkesir'deki cinayet zincirinin ilk kurbanı emlakçı!

Balıkesir'in Edremit ilçesi, geçtiğimiz gün kanlı bir hesaplaşmaya şahit oldu.
3 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı olayın nedeninin kız meselesi olduğu ortaya çıkarken, geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan emlakçının da saldırgan Emlik'in ilk hedefi olduğu belirlendi. Edremit'te bir dairede, emlakçı Olcay Özdemir öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti araştıran polisler, Özdemir'in saldırgan Mustafa Emlik'in ilk hedefi olduğunu tespit etti. İddiaya göre, oğullarından haber alamayan Özdemir'in yakınları, yaşadığı eve gitti.
Emlakçı Olcay Özdemir'in, ilk kurban olduğu ortaya çıktı.
Büfeci Ramazan Özbek
Uzman Çavuş Kemal Ekri
Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık
EKİPLER KAN İZİNİ TAKİP ETTİ
Aile, Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede kan izlerinin İkizçay deresinde yoğunlaştığı tespit edildi. Cinayetin dışarıda işlendiğini belirleyen polis, Özdemir'in kimliğini bahçede buldu. Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğü yere 500 metre mesafede işlenmiş olduğunu tespit eden ekipler, Özdemir'in saldırgan Emlik'in ilk kurbanı olduğunu belirledi. Özdemir'in, saldırgan tarafından vurulduktan sonra evine sürünerek gittiği ortaya çıktı. Saldırgan Emlik'in Özdemir'i niçin hedef aldığı ise araştırılıyor. Öte yandan Emlik'in ilk cinayetini 2013 yılında işlediği ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Emlik, pandemi döneminde açık cezaevine çıktı ve bir daha geri dönmedi. Emlik'in cezaevinden firar ettikten sonra Balıkesir'e yerleştiği ve arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştığı ortaya çıktı. Ancak Can bu ilişkiye sıcak bakmadı. Saldırganın iddiaya göre asıl hedefi Doğan Can ve kız arkadaşının eski sevgilisi büfe işletmecisi Ramazan Özbek'ti. Emlik, Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı.
TALİHSİZ KARŞILAŞMALAR
Ardından Özbek'in işlettiği büfeye geçen Emlik, Özbek'i ağır yaraladı. Ardından bir halı sahanın önünde duran saldırgan, futbol oynayanların üzerine ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmadı. İddiaya göre Emlik, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurdu. Silah zoruyla araca el koyan saldırgan, Ekri'yi öldürdü. Ardından jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis'in yanlarına yaklaşıp kurşun yağdırdı. Çalık olay yerinde öldü. Otomobille kaçarken etrafa ateş açan Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i boynundan yaraladı. Uyuşturucu kullanarak araç kullanan saldırgan, kendisini durdurmaya çalışan polis İbrahim Gül ve Ümit Işık'ı yaraladı. Barikata doğru ilerleyen Emlik, polisin açtığı ateş sonucu boynundan vurularak öldürüldü.