Herkese şifa dağıtıyordu ona el uzatan olmadı! Yürek yakan kaza: Acı detay ortaya çıktı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, yaşanan trafik kazasında 21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, İzmir-Çanakkale karayolunun Zeytinli Akıllı Kavşağı'nda yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hasta ve Yaşlı Bakım Teknikeri Özlem Korkmaz'a, ticari taksi çarptıktan sonra kaçtı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
KAZAYI görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zeytinli Karakolu ekipleri ile JASAT dedektifleri, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceleyerek, kaçan ticari taksinin plakasını tespit etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda araç sürücüsü olduğu belirlenen M.Y, kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Genç sağlık teknisyeninin ölümü ailesi ve yakınları ile ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu.