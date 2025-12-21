Balıkesir’de tarlaya düşen İHA Ankara’da inceleniyor

BALIKESİR'İN Manyas ilçesinde 10 gün önce tarladan gelen sinyal sesini duyan mahalle sakinleri, paraşütü açık bir insansız hava aracıyla (İHA) karşılaştı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, bomba imha, olay yeri ve köpekle arama ekipleri geldi. İHA, olay yerindeki ilk incelemenin ardından askeri araca yüklenerek detaylı inceleme için Ankara'ya götürüldü. Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, "İHA üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üzerinde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA'yı incelemek üzere Ankara'ya götürdüler" dedi.