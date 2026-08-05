Ne baklava ne şekerpare… Ege’den gelen lezzet bombası! Bir kez tadan tarifini istiyor

Ege mutfağının önemli tatlarından biri olan Ayvalık lor tatlısı , yıllardır bölgenin geleneksel lezzetleri arasında yaşatılıyor. Taze lor peyniri, irmik ve özel şerbetin birleşimiyle hazırlanan bu tatlı; hafifliği, yumuşak kıvamı ve farklı aromasıyla hem yöre halkının hem de Ayvalık'ı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Ayvalık mutfağının simge tatlıları arasında gösterilen lor tatlısı, özellikle doğal ve kaliteli malzemelerle hazırlandığında kendine has lezzetini ortaya çıkarıyor. Evlerde de kolaylıkla yapılabilen bu yöresel tatlı, çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar birçok farklı ortamda tercih ediliyor.

AYVALIK LOR TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Ayvalık usulü lor tatlısının hazırlanmasında temel malzemeler arasında 500 gram taze lor peyniri, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilin bulunuyor.

Tatlıya aroma katmak için isteğe bağlı olarak limon kabuğu rendesi, ceviz veya fındık da kullanılabiliyor. Şerbet için ise 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu hazırlanıyor.