Ne baklava ne şekerpare… Ege’den gelen lezzet bombası! Bir kez tadan tarifini istiyor

Ege mutfağının önemli tatlarından biri olan Ayvalık lor tatlısı, yıllardır bölgenin geleneksel lezzetleri arasında yaşatılıyor. Taze lor peyniri, irmik ve özel şerbetin birleşimiyle hazırlanan bu tatlı; hafifliği, yumuşak kıvamı ve farklı aromasıyla hem yöre halkının hem de Ayvalık'ı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.
Ayvalık mutfağının simge tatlıları arasında gösterilen lor tatlısı, özellikle doğal ve kaliteli malzemelerle hazırlandığında kendine has lezzetini ortaya çıkarıyor. Evlerde de kolaylıkla yapılabilen bu yöresel tatlı, çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar birçok farklı ortamda tercih ediliyor.
AYVALIK LOR TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Ayvalık usulü lor tatlısının hazırlanmasında temel malzemeler arasında 500 gram taze lor peyniri, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilin bulunuyor.
Tatlıya aroma katmak için isteğe bağlı olarak limon kabuğu rendesi, ceviz veya fındık da kullanılabiliyor. Şerbet için ise 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu hazırlanıyor.
AYVALIK'IN MEŞHUR LOR TATLISI NASIL YAPILIR?
Ayvalık lor tatlısının yapımında ilk olarak şerbet hazırlanıyor. Su ve şeker kaynatıldıktan sonra içerisine limon suyu eklenerek şerbet dinlenmeye bırakılıyor.
Tatlı harcı için lor peyniri, yumurta ve şeker iyice karıştırılıyor. Daha sonra irmik, un, kabartma tozu ve vanilin eklenerek kıvamlı bir karışım elde ediliyor. Hazırlanan harç yağlanmış fırın kabına alınarak 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriliyor.
Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dökülüyor. Şerbetini çekmesi için birkaç saat dinlendirilen lor tatlısı, Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya cevizle süslenerek servis ediliyor.
AYVALIK LOR TATLISININ LEZZET SIRRI
Ayvalık lor tatlısının en önemli özelliği, kullanılan lor peynirinin kalitesi olarak gösteriliyor. Çok sulu olmayan, taze ve doğal lor peyniri tatlının kıvamını ve lezzetini doğrudan etkiliyor.
Tatlı hazırlanırken şerbetin soğuk, tatlının ise sıcak olması öneriliyor. Bu yöntem sayesinde şerbet tatlının içerisine daha iyi işliyor ve yumuşak bir doku oluşuyor. Ayrıca lor tatlısının bir gece dinlendirilmesi, aromasının daha belirgin hale gelmesini sağlıyor.
EGE'NİN GELENEKSEL TATLARINDAN BİRİ
Ayvalık lor tatlısı, bölgenin doğal ürünleriyle şekillenen Ege mutfağının özel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hafif yapısı ve kendine özgü tadıyla geçmişten günümüze aktarılan bu yöresel lezzet, Ayvalık'ın gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.