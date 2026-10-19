Antik mutfağın tahıl deposu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nün kıyısında yer alan, Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izler taşıyan Daskyleion Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan fırında, 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu.

LİDYA MUTFAĞI

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Ergili Mahallesi'ndeki antik kentte 1954'te başlatılan kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında devam ediyor. Kentte yaşayanların beslenme ve mutfak alışkanlıklarını araştıran arkeologlar, "Lidya Mutfağı" olarak adlandırılan bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekibin küçük ve hassas aletlerle yaptığı çalışmalarda, Lidya Mutfağı'nda yeni fırınlara ulaşıldı. Çalışmalarda, siyez, gernik ve buğday ile altı sıralı arpa, bakla, karaburçak, nohut, bezelye, mercimek, mürdümük (baklagiller ailesinden bitki) ve üzüm tohumları bulundu. Çok sayıda tohuma rastlanan kazılardaki ana kaya çukurunda ise tahılların depolandığı belirlendi. Kazılar, yalnızca yemeğin nerede pişirildiğini değil, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce ürünlerin nasıl saklandığını, hangi bitkilerin tüketildiğini ve mutfağın günlük yaşam içinde nasıl işlediğini de gözler önüne seriyor. Kazı ekibinde yer alan uzman arkeolog Yeşim Kirman, bu yıl kazı sezonunun sonuna gelindiğini söyledi. Lidya Mutfağı'nda kazıların keyifli ilerlediğini belirten Kirman, "Bir mutfakta olması gereken bütün eşyalar sanki yerli yerindeymiş gibi onları olduğu şekilde biz buluyoruz. Bu yıl da mutfağın kiler bölümünde kazı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmalar sırasında bir fırın daha bulduk ve toplam 7 fırın açığa çıkarmış olduk" dedi.