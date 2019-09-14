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’de 90 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 90 düzensiz göçmen yakalandı

14.09.2019, 17:25

’nin İlçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik tarafından yapılan operasyonlarda 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Yunanistan'ın Midilli adasına yönelik yasadışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik botları gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 905 Bot Komutanlığınca Çamburnu mevkii açıklarında yapılan ilk operasyonda lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 49 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 905 Bot Komutanlığının aynı bölgede yaptığı bir başka operasyonda ise yine Afgan uyruklu 41 düzensiz göçmen daha yakaladı.

Küçükkuyu'da ki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İHA

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