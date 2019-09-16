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'de 45 yakalandı

Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı

16.09.2019, 15:23

’nin ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda zeytinlik alanda saklanmaya çalışan yabancı uyruklu 45 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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