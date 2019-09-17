  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

'de 195 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı

17.09.2019, 14:55

'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 195 düzensiz yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG 905" Bot Komutanlığınca Kadırga ve Sivrice Burnu mevkilerinde 4 operasyonda 177 yabancı uyruklu yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

"TCSG 81" Bot Komutanlığının Kadırga Burnu açıklarında gerçekleştirdiği başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 18 kişi gözlem altına alındı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de 195 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN