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’ta 90 yakalandı

Ayvacık’ta 90 mülteci yakalandı

23.09.2019, 14:37

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 90 yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrolünde şüphelenilen 2 minibüs içerisinde yabancı uyruklu 90 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alınırken, çok sayıda can yeleği de ele geçirildi.

Mülteciler, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

İHA

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