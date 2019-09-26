Çanakkale için korkutan deprem açıklaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, bugün Marmara ve Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi’ndeki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların sayısının 18’i geçtiğini ve tehlikenin uzaklaştığını belirten Perinçek, Çanakkale’deki büyük depremin İstanbul’dan önce olacağını düşündüğünü söyledi.

Marmara ve Ege Denizi'nde bugün peş peşe yaşanan depremlerin ardından emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, "5,8 büyüklükteki depremden sonraki artçıların sayısı 18'i geçti. Tehlikenin uzaklaştığını düşünüyorum. Peki, bu deprem İstanbul için beklenen büyük deprem mi? Hayır değil. Büyük deprem beklentimiz devam ediyor. 1 Eylül'de Marmara Çanakkale için uyarıda bulunmuştum. Deprem komşu fayları tetikleyebilir. Tetiklerse komşu faylarda 7'den büyük deprem olabilir. Halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.



"MARMARA'DAKİ FAYLARIN ÇANAKKALE'DEKİ FAYLARLA DOĞRUDAN İLİŞKİSİ YOK"



Perinçek açıklamasının devamında, "Soru; Marmara'da olan deprem Karabiga-Çan-Bayramiç dolayındaki fayları tetikler mi? Hayır tetiklemez. Zira buradaki faylar ile Marmara'daki fayların doğrudan ilişkisi yok. Çan Bayramiç dolayındaki fay zonunda 282 yıldır 7 ve 7'den büyük deprem olmuyor. Bu alanda yeterli enerji birikti. Ben şahsen Çanakkale'deki büyük depremin İstanbul'da beklenen büyük depremden önce olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"SAĞLAM OLMAYAN BİNALARDAN UZAKLAŞSINLAR"



Vatandaşlara depreme dayanıksız olan binalardan uzak kalmaları konusunda da uyarıda bulunan Perinçek, "Yetkililere hiçbir önerim yok. Neden yok? Uyarı yapmaktan usandım, onlar kulaklarını kapamaktan usanmadı. Bugüne kadar yetkilileri Biga-Çan-Bayramiç için belki 10 kez uyardım. 11. kez uyarmanın bir faydası yok. Halkımıza uyarım ise yaşadıkları alanda deprem olduğunda ardından ana deprem gelebilir düşüncesiyle sağlam olmayan binalardan uzaklaşsınlar" şeklinde konuştu.

IHA