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Ahtapot tavşanı yedi!

Ahtapot tavşanı yedi!
Giriş Tarihi: 3.10.2019

'de​ rekortmen dalgıç (46), 'nda yaptığı dalışta, kendisinden 4 kat büyüklükteki bir tavşanı yiyen ahtapotu görüntüledi.

Çanakkale'de rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), Tavşan Adası'nda yaptığı dalışta, kendisinden 4 kat büyüklükteki bir tavşanı yiyen ahtapotu görüntüledi. Turan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı video büyük ili gördü. Zıpkınla levrek avlamak için dalan Turan, deniz dibinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Dipte henüz çürümemiş ölü bir tavşan gördüm, ilgimi çekti. Yaklaştığımda tavşanın altında bir ahtapot olduğunu ve onu yediğini gördüm. Bu çok nadir görülen bir olay. Denizlerde, karadaki canlılarla beslenen çok nadir sayıda canlı var. Bunlardan birisi de ahtapot. Bu anları görüntüleyip, takipçilerimle paylaştım" dedi. Müjdat Turan, tavşanın kıyıdan ahtapot tarafından suya çekilmiş olabileceğini söyledi.

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