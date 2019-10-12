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'de otomobil otobüs durağına daldı: 3 ölü

Çanakkale'de otomobil otobüs durağına daldı: 3 ölü

12.10.2019, 09:06

'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, iş çıkışı durakta otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Olayda 3 kadın da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; bir balık lokantasında çalışan 3 kadın, mesai bitimi sonrası Biga'ya dönmek için yolun karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada süratli bir şekilde gelen 34 US 324 plakalı ve M.Ö. isimli sürücünün sürdüğü otomobil aniden durağa daldı ve 3 kadına çarptı.

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