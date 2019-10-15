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Dev kruvaziyer gemisi, 'ndan geçti

Dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

15.10.2019, 12:32

'ndan bandıralı, '' isimli, 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi geçti. Gemi, Yunanistan'ın 'na gitmek üzere 'ne doğru yol aldı.

İtalya'dan yola çıkan, Bahama Adaları bandıralı, 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dün İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirlenen gemideki turistler, yarımadayı gezdi. Dev kruvaziyer gemisi, daha sonra Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere yol aldı. Bugün saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan dev kruvaziyer gemisi, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. İtalya'dan yola çıkan 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisinde, 462 kişilik mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu bulunuyor. Geminin içinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonu da yer alıyor.

Bugün Bozcaada açıklarına demirlenen, filikalar ile yolcuların adaya çıkarılması planlanan gemi, İstanbul'da makine arızası yaptığı için direkt olarak Yunanistan'ın Pire Limanı'na devam etti.

DHA

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