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, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

19.10.2019, 09:09 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019,09:17

, nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam ediliyor.

Çanakkale Boğazı'nda, gece saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 02.45'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı.
Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam ediliyor.

DHA

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