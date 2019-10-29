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'nda ulaşıma engeli

Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

29.10.2019, 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019,10:04

, etkili olan yoğun nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 08.25'te sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapılamaması nedeniyle gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.

DHA

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