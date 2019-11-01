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'de 56 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

01.11.2019, 16:36

'nin ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 düzensiz yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık teslim edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kösedere köyü sahilinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bekleyen 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA

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