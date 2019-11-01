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'de içinde 110 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale'de lastik bot içinde 110 kaçak göçmen yakalandı!

01.11.2019, 09:21

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na içinde geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen, ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ile Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

Operasyonda durdurulan harekat halindeki iki ayrı lastik bot içinde 74'ü Afganistan, 21 Suriye, 7 Somali, 4 Lübnan, 2 Filistin ve 2 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 42'si çocuk, 31'i kadın ve 37'si erkek olmak üzere toplam 110 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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