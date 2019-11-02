  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale'de kamyonetin kasasından 43 mülteci çıktı

'de kamyonetin kasasından 43 çıktı

Çanakkale'de kamyonetin kasasından 43 mülteci çıktı

02.11.2019, 12:40

'nin ilçesinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir kamyonetin kasasında taşınan 43 bulundu.

Bu sabah saat 09:00 sıralarında Behram köyünde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında sürücülüğünü 40 yaşındaki K.A. isimli şahsın yaptığı 34 HE 9757 plakalı kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Aracın yolcu koltuğunda 38 yaşındaki E.Ö. isimli şahsın oturduğu ve söz konusu araçta yapılan kontrolde kamyonetin kasasında 43 yabancı uyruklu mültecinin olduğu tespit edildi.

Meydana gelen mülteci kaçakçılığı olayı ile ilgili Ayvacık Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimat doğrultusunda yakalanan 2 organizatör , 43 mülteci ve 1 araç hakkında tahkikata başlanıldı. Şüpheli şahıslar mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

iha

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de kamyonetin kasasından 43 mülteci çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN