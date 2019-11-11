  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

kargo gemisi, 'ndan geçti

Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

11.11.2019, 17:15

'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, 'ndan geçerek, 'ne doğru yol aldı. kargo gemisine, boğazdan geçişi sırasında Türk botuyla eşlik edildi.

Rus Donanması'na ait olan, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, saat 14.00'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi, saat 15.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus askeri kargo gemisine, boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN