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'de 39 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

14.11.2019, 16:39

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na geçme hazırlığındaki 39 düzensiz yakalandı. Operasyonda, 1 minibüs ile 39 can yeleğine .

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ta Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmeler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 39 can yeleğine el kondu.

AA

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