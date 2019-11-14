Çanakkale'deki 'pembe göl' turizme kazandırılacak

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki 'pembe göl', turizme kazandırılarak. cazibe merkezi haline getirilecek.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor.