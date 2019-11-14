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Haberler > Çanakkale > Çanakkale'deki 'pembe göl' turizme kazandırılacak

'deki '' turizme kazandırılacak

Çanakkale'deki 'pembe göl' turizme kazandırılacak

14.11.2019, 18:14

'nin Ezine ilçesinde bulunan, Alexandria Troas 'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki '', turizme kazandırılarak. cazibe merkezi haline getirilecek.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas 'nin o dönemdeki iç limanı olan , dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor.

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