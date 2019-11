Çanakkale'nin Koşucu Teyze'si madalyaya doymuyor

80 yaşındaki Makbule Kababıyık'ın, 76 yaşında başladığı atletizmi bırakmaya niyeti yok. Organizasyondan organizasyona koşan yaşlı kadının dereceleri de var.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde yaşayan Makbule Kababıyık, koşmaya başladığı tarihten itibaren 6 organizasyona katıldı. İki çocuk, 4 torun, bir de torununun oğlu olan 80 yaşındaki Kababıyık, organizasyonlara katılmaya devam edecek.



Gençliğinde çiftçilikle uğraşan, iplik ve plastik kap fabrikalarında 23 yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Kababıyık, köyünde "koşucu teyze" olarak tanınıyor.



''KEŞKE GENÇKEN OLSAYDI''

İlerleyen yaşına rağmen spordan, özellikle de koşudan vazgeçemediğini belirten Kababıyık, çocukluk yıllarında spora dair imkanların kısıtlı olduğunu dile getirdi. Kababıyık, 11-12 yaşlarındayken öğretmenlerinin kendisini yarışa götürdüğünü ve bu organizasyonda dereceye girdiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Onun üzerinden 65 yıl geçti. Benim içimde kalmış. 2015 yılında, 76 yaşında koşuya başladım. Çok mutluyum, keşke gençken olsaydı hiç ayrılmazdım bundan. Yaşım 80 ama hala mücadele ediyorum, devam ediyorum daha da edeceğim. 2015 yılında İstanbul'da Vodafone Maratonu'nda koştum. Ondan sonra Çanakkale'de iki defa Turkcell Gelibolu Yarımadası Maratonu'nda koştum. Geçen sene Bozcaada'da New Balance'ta 10K'da koştum. Bu sene yine Çanakkale'de Turkcell Gelibolu Maratonu'nda, yarı maraton koştum. 6 maratona katıldım, 4 kupam var. Diğer maratonlarda dereceye girdim ama onlarda kupa alamadım. Turkcell Gelibolu Maratonu'nda 2016'da 60 yaş ve üzerinde üçüncü, 2017'de 70 yaş ve üzerinde birinci oldum. Geçen yıl Adidas Bozcaada Maratonu'nda 65 yaş üzerinde birinci geldim. En son geçtiğimiz 6 Ekim'de koştuğum Turkcell Gelibolu Maratonu'nda, 75 yaş üzerinde yine birinci oldum.





KÖYDE HERKES KOŞUCU TEYZE OLARAK TANIYOR



Günlük hayatında toprakla uğraşmayı çok sevdiğini söyleyen Kababıyık, 2000'den bu yana Güneyli köyünde yaşadığını, köy hayatını çok sevdiğini belirtti. Köyde yaşamaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Kababıyık, "Bu köyde 'koşucu teyze' dediniz mi herkes tanır, herkes de beni sever. Ben de sevecenim, herkesi severim." ifadelerini kullandı.







''GENÇLERE TAVSİYEM, SİGARA İÇMESİNLER'



Kababıyık, ömrü boyunca hiç sigara ve içki kullanmadığını, kötü alışkanlığının olmadığını aktardı. Yeni nesillere tavsiyelerde bulunan Kababıyık, şunları kaydetti: "Gençlere tavsiyem; sigara içmesinler, içki içmesinler, spora devam etsinler. Spora ek olarak bir de sevgi sporu koydum. Sporun adını sevgi sporu koydum. Okul çocuklarına söyleyelim bunu, 'Haydi çocuklar sevgi sporuna koşalım.' Sanki çocuklarla koşuyorum gibi geliyor bana. Çocukların ellerinden tutsam, 'Haydi çocuklar sevgi sporuna' desem onlara. Öyle içimden geliyor. Onlarla birlikteyim şu an. Spora ölene kadar devam edeceğim. Koşu benim çocukluktan beri içimde kalmış. Ben buna 76 yaşında başladım ama yaşıtlarıma, 'Benim kadar koşamasanız da yürüyün' derim. Yemeğimi karnım doyuncaya kadar yerim. Acıkınca yine yerim, kilo da almam. Sağlığım yerinde. Azıcık yemem. Küçük bir karpuzu bir kerede bitiririm. Eti az yerim ama diğer her şeyi çok yerim."