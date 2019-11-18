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'nin ilçesinde içinde 51 yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik bot içinde 51 kaçak göçmen yakalandı

18.11.2019, 08:58

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki içinde uyruklu 51 , tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında harekat halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi..
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