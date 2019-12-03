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Haberler > Çanakkale > Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı

'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı

03.12.2019, 18:31

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 , ekibi tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında, 23'ü çocuk, 12'si kadın, 9'u erkek toplam 44 kaçak göçmen yakaladı. Tamamı Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA

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