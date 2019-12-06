  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale’de uyuşturucuya 2 gözaltı

’de uyuşturucuya 2 gözaltı

Çanakkale’de uyuşturucuya 2 gözaltı

06.12.2019, 16:30

'de düzenlenen operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Biga ilçesi Akköprü köyü Arnavut Dere mevki ile Geyikkırı köyü ormanlık alanda 4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 kilogram kubar esrar ele geçirilmiş, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki farklı adrese düzenlenen operasyonda S.İ. ve S.S.O. gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmada işlemleri devam ediyor

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale’de uyuşturucuya 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN