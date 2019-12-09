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'de kamyonet şarampole yuvarlandı

Çanakkale'de kamyonet şarampole yuvarlandı

09.12.2019, 11:58

'nin Gelibolu ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Akar, 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Evreşe sapağında meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Sadık Akar yönetimindeki 34 KL 9509 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Akar'ı, ağır yaralı olarak çıkardı. Akar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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