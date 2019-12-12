Burası Sibirya değil Çanakkale! Her yer buz tuttu

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ve çevre köylerinde etkili olan kırağı ile her yer buz tuttu. Adeta buzdan beyaz bir örtü altında kalan bölgede sıcaklık ise eksi 7 dereceye kadar düştü.