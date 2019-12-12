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Burası Sibirya değil ! Her yer tuttu

Burası Sibirya değil Çanakkale! Her yer buz tuttu

12.12.2019, 09:52

’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ve çevre köylerinde etkili olan kırağı ile her yer tuttu. Adeta buzdan beyaz bir örtü altında kalan bölgede sıcaklık ise eksi 7 dereceye kadar düştü.

'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesi ve çevre köylerinde etkili olan kırağı ile her yer tuttu.

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