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Rus askeri kargo gemisi Boğazı'ndan geçti

Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

13.12.2019, 17:24

'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, Boğazı’ndan geçerek, ’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İHA

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