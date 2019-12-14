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Haberler > Çanakkale > Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli

14.12.2019, 13:04

’de deniz üzerinden boğaz ve ada ulaşımlarını sağlayan , elverişsiz hava şartları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "14.12.2019 Cumartesi günü Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA

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