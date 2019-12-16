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-İzmir karayolunda otomobilin çarptığı yaya öldü

Çanakkale-İzmir karayolunda otomobilin çarptığı yaya öldü

16.12.2019, 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,10:53

'nin ilçesinde otomobilin çarptığı Hanife Dudu Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın Bayramiç ilçesinden zeytin toplamak için Küçükkuyu beldesine geldiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kızıl'ın kullandığı 17 GF 037 plakalı otomobil, -İzmir kara yolu Küçükkuyu beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Dudu Yılmaz'a çarptı.

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