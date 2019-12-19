  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

'de zincirleme : 3 yaralı

Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

19.12.2019, 11:50

'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Ramazan Kuzey ve Ayten Kuzey, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, Gürkan Özdemir ise (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

, saat 08.30 sıralarında -İzmir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN