Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Çanakkale'de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Ramazan Kuzey ve Ayten Kuzey, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, Gürkan Özdemir ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi.