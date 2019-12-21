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Rus savaş gemisi Azov, ’ndan geçti

Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

21.12.2019, 18:25

'ndan geçen 'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, ’ne doğru yol aldı. Geminin güvertesindeki askerler dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 13.45'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

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