Trüf mantarı avcısı Arthur

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 130 katılımcıya 'Trüf Mantarı Toplayıcılığı ve Yetiştiriciliği Eğitimi' verildi. İstanbul'dan gelen trüf mantarı uzmanı Ziyafettin Arslan, 'Arthur' isimli özel eğitimli köpeğiyle birlikte çam ormanlarında kilosu 1500 Euro'ya kadar satılan trüf mantarı topladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla imzaladığı işbirliği kapsamında, 130 katılımcıya 'Trüf Mantarı Toplayıcılığı ve Yetiştiriciliği Eğitimi' verildi. İstanbul'dan gelen trüf mantarı uzmanı Ziyafettin Arslan, 'Arthur' isimli özel eğitimli köpeğiyle birlikte çam ormanlarında kilosu 1500 Euro'ya kadar satılan trüf mantarını bularak, kursiyerlerin mantarı yakından görmesini sağladı.



HÜCRE YENİLEYİCİ

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Amacımız trüf mantarının daha iyi tanıtılması" dedi. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Demirbaş ise, "İspanya ve İtalya'da trüf mantarıyla ilgili borsa var. Çok önemli bir hücre yenileyici ve insana güç kazandıran özelliği bilinmekte. Bu eğitimi alanlar, Orman Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak sertifikalarını gösterip, gerekli izinleri alıp ormanlarda trüf mantarını arayacak. Muğla ve Denizli'deki fidanlıklardan, üretilen fidanları temin ederek, kendi arazilerine dikip, 6 yıl sonra verim elde edebilirler" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DE BU İŞİ 20 KÖPEK YAPIYOR

Köpeği Arthur'un 7 yaşında olduğunu ve Türkiye'de yaklaşık 20 kişinin köpekleriyle bu işi yaptığını söyleyen Ziyafettin Arslan, "Köpeğime değer biçemem. Bu işe başlayanlara da eğitimli bir köpek almalarını tavsiye ederim" dedi.