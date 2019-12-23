Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bir ihbar üzerine Sivrice Koyu açıklarında lastik botla ilerleyen gruba yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

AA