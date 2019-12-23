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'de 50 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2019, 13:27

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 50 düzensiz yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bir ihbar üzerine Sivrice Koyu açıklarında lastik botla ilerleyen gruba yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

AA

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