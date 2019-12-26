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'de hava ve deniz destekli operasyonu: 20 gözaltı

Çanakkale'de hava ve deniz destekli uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

26.12.2019, 16:33

'de, polis ekiplerince düzenlenen hava ve deniz destekli operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube, Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Şube'den oluşan 300 kişilik ekip, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Karanlıktan Aydınlığa Fevzipaşa' isimli operasyonda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda evlerde yapılan aramada 1 kilogram bonzai ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DHA

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