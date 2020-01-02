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Oltasını kapan ava çıktı! Kilosu 80 TL!

Oltasını kapan ava çıktı! Kilosu 80 TL!

02.01.2020, 09:35

'nin Bozcaada ilçesinde oturanlar için yaz sezonunda turizm önemli gelir kapısı olurken, sonbaharda başlayıp kışın da devam eden avcılığı ise yerli halkın geçim kaynağı oluyor. Her gün tekneleriyle denize açılan balıkçılar ve yerli halk, avladıkları kalamarları kilosu 80 TL'ye satıyor.

Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, yaz mevsiminde turizmden geçimini sağlayan halk, sonbahar ve kış aylarında ise teknelerle denize açılıp avına çıkıyor. Teknesi olmayan ada sakinleri ise karadan kalamar avlamaya çalışıyor. Adada amirinden memuruna, işçisinden işletmecisi herkes bugünlerde kalamar avlıyor.

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