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Şiddetli fırtına gemideki 6 konteyneri denize düşürdü

Şiddetli fırtına gemideki 6 konteyneri denize düşürdü

06.01.2020, 11:44

'nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü. Bölgeden geçiş yapacak diğer gemilere ise uyarı yapılıyor.

Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na doğru yol alan Panama Bayraklı 'MedKon isimli gemi Bozcaada açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı. 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki dev gemi içindeki 6 konteyner, saatte hızı 80-110 kilometre arasında değişen poyraz fırtınası sebebiyle yerinden sökülerek denize devrildi. Gemi kaptanı tarafından konuyla ilgili Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirildi.
Yaşanan durum üzerine MedKon İstanbul Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye geçti. Bölgeden geçiş yapacak diğer gemilere ise uyarı yapılıyor.
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