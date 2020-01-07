Çanakkale'de okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Çanakkale kar tatili

Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi. Hayatı olumsuz etkileyen kötü hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler de 'bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...

Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kötü hava koşulları nedeniyle kar tatili haberleri de peş peşe geliyor. Peki Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? İşte 7 Ocak Salı Çanakkale kar tatili haberi... ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı. Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çan ve Yenice ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.

Dün de Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeeada ilçelerindeki tüm okullar poyraz fırtınası sebebiyle tatil edilmişti. Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar tatili olan iller