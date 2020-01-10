  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Çanakkale > Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

10.01.2020, 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020,09:54

'nda Gelibolu-Çardak seferinin yapıldığı 'NG' isimli feribota, Gelibolu iskelesi önlerinde, 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi çarptı. yaralanan olmazken, denize feribottan mazot sızıntısı meydana geldi.

Çardak'tan bu sabah araç ve yolcular ile Gelibolu seferine başlanan, 44 metre uzunluğundaki 'NG' isimli feribota, saat 07.30 sıralarında, kaptanın uyuduğu iddia edilen, 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi, iskele kıç omuzluğundan çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, balıkçı teknesinin baş kısmında hasar oluştu. Çarpmaya bağlı olarak feribotun mazot deposu delindi. Gelibolu iskelesine hızla yanaştırılan feribottan yolcu ve araçlar, tahliye edilirken, mazot sızıntısı meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-9 (Hızlı Tahlisiye Botu) ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yakıt sızan bölge, su üstü bariyerle çevrildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN