Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna 2 gözaltı

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Biga ilçesi Kozçeşme köyünde tarihi eser olduğu düşünülen eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çanakkale KOM Şube Müdürlüğü, Biga Merkez ve Balıklıçeşme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kozçeşme ve Gündoğdu köyü arasında seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramada 31 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
DHA
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